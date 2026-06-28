大和ハウスプレミストドームでは屋外特設コースを親子で走るイベントが行われ参加者たちは、新緑の中汗を流していました。大和ハウスプレミストドームの屋外に設けられたコースでは、豊平区に住む小学生と保護者を対象にしたランニングイベントが行われました。参加者たちは、リスや季節の花などに後押しされながら完走を目指していました。（参加した親子）「とてもいい眺めだったので来年も参加したい」
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