新潟市で28日、自治会による防災訓練が行われ、参加した住民は地震の体験などを通し、防災意識を高めていました。 新潟市江南区曽野木地区で行われた防災訓練。 地区ではおととしの能登半島地震で液状化などの大きな被害が出ていて、訓練は住民の防災意識の向上を目的に自治会が主催しました。 会場には、段ボールで作った仮設ベッドや非常食などが展示されたほか、地震の揺れを再現する起震車が用意され、多くの人が備え