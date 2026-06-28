立憲民主党新潟県連は、中道や公明党との合流を巡り、今後県連内の意見を集約し党本部に伝える方針を確認しました。 28日、新潟市中央区で会合を開いた立憲民主党県連。 冒頭以外非公開で行われた会議では5月の知事選の総括が行われ、擁立した土田竜吾前県議が現職に30万票あまりの差をつけられ敗れたことについて、2月の衆院選で立憲と公明が結成した新党・中道が大敗し、無党派層を取り込めなかったことなどが敗因として挙げら