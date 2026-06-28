８月に登場予定の「ＳＯＮＩＣＴＵＮＥ！」のイメージ（横浜八景島提供）横浜八景島（横浜市金沢区）は８月１日、横浜・八景島シーパラダイスに新たなアトラクションエリアをオープンする。アトラクションと人工知能（ＡＩ）、音楽を融合。ＡＩが選んだ、その瞬間に最適な音楽に合わせてスリルや爽快感が楽しめるという。名称は「ＯＴＯ─ＲＡＣＴＩＯＮＰＡＲＫ（オトラクションパーク）」で、総工費は約１２億円。