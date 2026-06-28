タレントつるの剛士（51）が28日にXを更新。20日に老衰のため、91歳で死去した美輪明宏（みわ・あきひろ）さんをしのんだ。つるのは「ご挨拶に伺うたびに、『いい子ね。お父様、お母様はお元気？』と、包み込むような優しい口調で声をかけてくださいました。以前、番組でご一緒させていただいたときには、『あなたは柔和質直者なのよ』いうお言葉をいただきましたが当時はその言葉の意味がよくわからず、今になって、その深さと温