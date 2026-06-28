ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２８日、優勝戦が行われた。３号艇で出走の遠藤エミ（３８＝滋賀）は、ダッシュに持ち出して３カドを選択。１Ｍ外マイして２着を確保した。「１Ｍは（どう攻めるか）決めていなかった。初動はいい感じで入ったけど、外しかなかったですね。足は良かったと思います」と振り返った。女子初のＳＧ制覇となった２０２２年大村クラシックに続き、２度目のＳＧ優出は「楽