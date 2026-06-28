メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県碧南市で、「根絶」とトウモロコシの「コーン」をかけた交通安全の啓発活動が行われました。 啓発活動は、家族連れでにぎわう碧南海浜水族館で28日午前10時から行われ、「交通事故コーン絶キャンペーン」と題し、トウモロコシ100本と、自転車の交通ルールをまとめたチラシが配られました。 受け取った人「（トウモロコシを）もらえると、チラシも一緒に