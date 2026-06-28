鹿児島県霧島市の温泉施設で5歳の男の子が行方不明になって、きょう28日で1週間です。捜索が続いていますが、手がかりは見つかっていません。 「行方不明から1週間。今日も捜索が続いています」 今月21日、入浴中に 行方不明になっているのは、八代市の保育園児・田中嶺臣くん(5)です。 今月21日、霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に家族4人で入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。