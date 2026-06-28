メ～テレ（名古屋テレビ） 全国最多174チームが出場する夏の高校野球・愛知大会。27日開幕する予定でしたが台風の影響で延期し、28日から始まりました。 甲子園への切符をかけた夏の高校野球愛知大会が、台風の影響で1日遅れで、28日開幕。開会式は雨のため、室内で行われました。 選手宣誓を務めたのは、富田高校の永田裕晴主将。 永田主将「支えてくださった全ての方々への感謝を胸に、一球一球 全力を