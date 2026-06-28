女子プロゴルファーのセキ・ユウティン選手（28）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つチャイナドレス姿を披露した。フェイスラインが際立つ横顔ショットもセキ・ユウティン選手は、タイトなチャイナドレス姿や横顔ショットなどパーティでの様子を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、色鮮やかな花などがデザインされたタイトなチャイナドレスを着用。髪の毛をアップにまとめて笑顔をみせて