28日午前、北九州市の小倉駐屯地で、陸上自衛隊の自衛官候補生の修了式が行われました。北九州市小倉南区の陸上自衛隊小倉駐屯地で行われた修了式には、18歳から20歳までの自衛官候補生28人が出席しました。候補生たちは4月から約3か月間、敬礼や行進などの基本動作のほか、射撃などの戦闘訓練を受けてきました。式では、小倉駐屯地の嘉藤 健太郎・1等陸佐が「お互いを尊重し助け合う心を胸に、それぞれの道を力強く切り開いていっ