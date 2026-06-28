◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２８日・ＳＧＬ）巨人のフリアン・ティマ外野手が４回に４号ソロを放った。「５番・一塁」で先発出場。初回に適時打を放っていたティマは２―０の４回先頭、２番手・早川の初球・１４７キロを右中間へ運ぶ４号ソロを放った。ティマは５月２５日に育成から支配下登録され、１軍でも６月４日にプロ初安打を放ったが、１０試合で打率１割４分３厘。６月１２日に出場選手登録を抹消されていた。