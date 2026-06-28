順調だった夫婦の日常に、突然の波風が立ち始めました。夫が打ち明けた弁護士への夢…昔、弁護士に救われた過去があると聞かされては、頭ごなしに反対もしにくいですよね。でも幼い息子がいる今の現実を考えると、奈々子さんの不安もよく分かります。夫婦のこれからが気になりますよね…。>>【まんが】弁護士になる宣言をした夫(ウーマンエキサイト編集部)