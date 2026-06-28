県内はきょう、雲が多い空模様となりましたが、 あすは晴れるところが多そうです。きょうの県内は、前線や湿った空気の影響を受けて広い範囲で雲が広がりました。午後からは次第に晴れ、日中の最高気温は、富山市で25.6度、高岡市伏木で25.1度となりました。あすは、晴れるところが多いですが、大気の状態が不安定で変わりやすい天気となりそうです。