県内の大学生が主体となって商店街の活性化を目指すイベントが射水市で行われています。「ウェルカムトゥー千成文化祭！」このイベントは、富山県立大学や富山大学などの学生でつくる実行委員会が企画しました。射水市太閤山の千成商店街は、19の区画があるうち現在、6区画が空いていて、商店街に再び注目してもらおうというのが狙いです。イベントのテーマは「タイムスリップ型文化祭」。商店街が誕生したころの昭和