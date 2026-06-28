■全国の29日（月）の天気28日（日）は梅雨前線がやや南下したため、関東で雨が残ったほか、多くの地域で雨が止み、東北や西日本は日差しが戻りました。29日（月）は梅雨前線が北緯30度付近に停滞し、日本海にある高気圧に覆われ、梅雨の晴れ間となる所が多いでしょう。湿った空気が流れ込む関東は引き続き、雲が多く、所々、にわか雨がありそうです。また、北海道は上空に寒気が流れ込むため、天気が変わりやすく、午後は雷雨にな