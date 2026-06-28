◇パ・リーグオリックス―楽天（2026年6月28日ほっともっと神戸）6回に1―2と逆転を許したオリックスがド派手に再逆転した。7回、代打・来田の二塁内野安打から1死満塁の好機を築くと、3番の西川がカウント3―1から3番手・中込の142キロ速球をとらえて右翼席中段へ。ダイヤモンドを一周してナインの祝福を受け、最後は先発で力投を続けていた九里と抱き合った。西川の満塁本塁打はプロ11年目にして初めてとなる。