テレビ朝日は２８日、歌手で俳優・美輪明宏さんが２０日午前に老衰のため亡くなったことを受けて、２９日の「徹子の部屋」（月〜金、後１・００）で放送内容を急きょ変更して「追悼・美輪明宏さん」を放送することを発表した。同日の放送予定は国際的に活動するモデル・ＵＴＡの出演回だったが、放送内容を変更して「追悼・美輪明宏さん」を放送予定。ホームページでは「過去の貴重な映像で、美輪明宏さんを偲びます」と予告さ