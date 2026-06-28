近年、小中学校で不登校の子どもが増加傾向にあります。そんな彼らの居場所を支える人たちを取材しました。東京・江戸川区の住宅街の一角。不登校など支援を必要とする子どもを、行政の力を借りながら無償で支えてきた塾があります。東京都の小中学校では、不登校の児童・生徒数が2024年度までの10年間で約3倍となり教育現場の大きな課題です。10年間、塾を続けてきた塾長の白井さん。親や学校の先生とは違った立場だからこそつく