FIFAワールドカップ2026で、日本代表は30日未明にブラジルと対戦します。新潟県内のブラジル料理店も両国の代表にエールを送っています。グループリーグ2位で決勝トーナメント進出を決めた日本。30日、ベスト16をかけ強豪・ブラジルと対戦します。燕市でブラジル料理店を営むブラジル出身の夫婦も観戦を心待ちにしています。＜ミナモト メンデス エドアルドさん＞「やっぱりブラジルもっと頑張って