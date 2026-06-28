Skoop On Somebodyが、恒例の3都市ビルボードライブツアーを10月に開催する。 （関連：GENERATIONS 数原龍友（KAZ）が示す現在地Skoop On Somebody TAKEも駆けつけた初ツアーファイナル） 本公演は、昨年と同じく“Discotique Nite”と題したスペシャルステージに。ディスコアレンジを施したオリジナル楽曲や、“ディスコといえば”の洋楽カバーで構成されたグルーヴ感あふれるライブ