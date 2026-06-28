■6月29日～7月3日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 6月29日――――――――――――3銘柄発表予定 ナガイレーベ [東Ｐ] 象印 [東Ｐ] しまむら [東Ｐ] ★ ● 6月30日―――――――――――― 11銘柄発表予定 インテＧ [東Ｇ] アンドＳＴ [