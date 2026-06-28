霧島市の温泉施設を訪れていた5歳の男の子が行方不明になって28日で1週間。男の子の母親は「早く見つけて、どんな形でも連れて帰りたい」と胸の内を語りました。(記者)「男の子の行方が分からなくなって今日で1週間。きょうの天降川は水位も低く流れも穏やかなため、これまで活動できなかった場所で警察が捜索している」行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の田中 嶺臣ちゃん(5)です。嶺臣ちゃんは6月21日、霧島市の