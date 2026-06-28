アニメ「うる星やつら」のラム役などで知られる声優の平野文が28日、Xを更新。20日に老衰のため91歳で亡くなったシャンソン歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）を悼んだ。平野は美輪さんの訃報（ふほう）を知らせる記事を引用し、「ああ、この表情…。これもまた美輪さん」と、美輪さんがアニメーション映画「もののけ姫」でモロの君の声を務めた際の動画に反応した。続けて「丸山明