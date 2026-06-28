能登の被災地の上空でブルーインパルスのアクロバット飛行が行われ輪島の空に迫力のスモークが描かれました。航空自衛隊のアクロバット飛行チームブルーインパルス。輪島分屯基地の開庁70周年を記念して行われた展示飛行です。ブルーインパルスが能登の上空を飛行するのは能登半島地震の被災者をはげまそうとおこなった飛行以来2年ぶり。前回はスモークを出して上空を通過する激励飛行でした