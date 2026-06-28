ボートレース徳山の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は２８日、４日目を行い、優勝戦のメンバーが決まった。森智哉（２８＝岡山）が準優１０Ｒ、カドまくりを決めて優出一番乗り。「スタートは腹をくくって全速。思い切って行けた」とコンマ１２のトップスタートを決め、内３艇をのみ込んだ。「準優が一番良かった。足は全体にいい。乗り心地も良くなった。もうちょっと出足が欲しいけど握って行けば加速感がある」。２回前に鈴木孝明