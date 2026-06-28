◇プロ野球パ・リーグ ロッテーソフトバンク(28日、ZOZOマリン)ロッテ・山口航輝選手が5回に同点2ランを放ちました。この日は先発・小島和哉投手が2回に、ソフトバンク・正木智也選手の先制3ランを浴び失点。対する松本晴投手の前に4回まで無失点に抑えこまれていました。それでも5回には打線が奮起。先頭の愛斗選手がヒットで出塁すると、後続のフライの間には好走塁を見せ得点圏に進みます。1アウトとされるも、小川龍成選手のヒ