サッカーW杯決勝トーナメント1回戦日程サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は27日、決勝トーナメント進出32チームが出そろい、組み合わせも確定した。王者アルゼンチンと前回2位のフランスは決勝まで当たらない。アルゼンチンの1回戦は初出場のカボベルデが相手で、準々決勝まで優勝経験のあるチームと対戦することはない。6月11日付世界ランキング1位の強国は組み合わせに恵まれたと言えそうだ。日本はブラジル