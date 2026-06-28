■最近3日間の雨量7号、8号と相次いで接近した台風と、梅雨前線の影響で、各地で大雨となりました。25日（木）〜27日（土）の3日間の雨量は、関東南部〜九州で200ミリを超え、平年の6月1か月分の雨量を超えた所もありました。地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害が発生しやすいので注意が必要です。■週間予報梅雨前線は西〜東日本の南海上、やや離れた所に停滞するため、29日（月）は梅雨の晴れ間になる所が多いですが、週の