25-26シーズンのセリエAを4位で終え、来季のCL出場権を獲得したコモ。セスク・ファブレガス監督の就任以降、勢いをつけており、トップリーグ昇格2季目でCL出場を掴んだ。そんなコモだが、リーグ戦とCLの2つのコンペティションを並走できるようさっそく戦力強化に取り組んでおり、CBの獲得を計画しているようだ。『Sky Sports』によると、ターゲットはプレミアリーグのチェルシーでプレイするイングランド代表のトレヴォ・チャロバ