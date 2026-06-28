◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）第3ラウンドは日没サスペンデッドとなった。第2ラウンドでトップの阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が5番を終え通算8アンダーで暫定1位。3位で出たルーキーの倉林紅（20＝サーフビバレッジ）は、同じく5番を終え通算7アンダーの暫定2位。3位で出た菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）は通算6アン