◆パ・リーグオリックス―楽天（２８日・ほっともっと神戸）楽天・中込陽翔投手が痛恨の一発を浴びた。２―１の７回。先頭の来田に二塁内野安打、続く渡部が投犠打で得点圏に走者を進められた。ここで山中の一ゴロを渡辺佳が後逸し、ピンチを広げると、太田に四球を与えて１死満塁となった。ここで西川に３ボールから１ストライクを取った後の５球目の直球を完璧に捉えられた。右翼席に吸い込まれる打球をマウンドでぼう然と見