ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は28日の最終日12Rで優勝戦が行われ、吉田拡郎（44＝岡山）が逃げ切って2014年7月21日のオーシャンカップ（まるがめ）以来となる通算2回目の優勝を飾った。▼馬場貴也（3着）仕上がりは一番良かったです。出足がしっかりしていましたね。精いっぱいやれました。ただ、1マークはハマってしまいましたね。▼桐生順平（4着）自分が弱いだけですかね。調整というか、いろいろ