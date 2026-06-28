◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が先制適時打を放った。打点がついたのは５日のロッテ戦（東京ドーム）で左越え本塁打を放った以来だった。「７番・中堅」で先発出場。両軍無得点の２回１死一、三塁で先発右腕・石田の外角低め１４７キロ直球を引っ張ると、打球は一、二塁間を破り。三塁走者のダルベックが生還。「打ったのは真っすぐ。打てたことを神に感謝するよ。さら