俳優の高嶋政宏が２８日、老衰のため２０日に亡くなっていたことが発表された歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を追悼した。所属事務所を通じてコメントを発表した。高嶋は、美輪さんが主演や演出を務めた舞台「双頭の鷲」や、「黒蜥蜴」（くろとかげ）でタッグを組んだ。高嶋は、「本当に亡くなったんですかね？」と訃報（ふほう）を信じがたい様子。「すぐに世界のどこかで新しく生まれ変わって、次の偉業を達成するよ