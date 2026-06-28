陸上自衛隊の16式機動戦闘車による射撃訓練＝28日午後、大分県の陸自日出生台演習場陸上自衛隊と米海兵隊は28日、大分県の日出生台演習場で共同射撃訓練を報道関係者に公開した。離島での攻防を想定した大規模実動訓練「レゾリュート・ドラゴン」の一環で、日米の計約400人が参加。侵攻する敵を日米の部隊が連携して阻止する場面を展開した。今回のレゾリュート・ドラゴンには、同演習場で4月に隊員4人が死傷する事故が発生し