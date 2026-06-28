今月は関東地方に台風が3つ接近するという、異例の6月となっています。今月、きのうまでに関東各地で降った雨の量を調べたところ、300ミリや400ミリを超えた所があって、銚子は513ミリと、観測史上最も多くなっています。平年に比べても、2倍以上、3倍以上と、かなり多くなっているんです。日本のはるか南の海上を見てみますと、次々と雲が発生して、まとまってきています。あす午前9時の予想天気図を見ますと、さっそく2つの熱帯