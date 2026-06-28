「ヤクルト−中日」（２８日、神宮球場）ガールズグループ「ＭＥ：Ｉ」のメンバー、ＳＵＺＵが始球式に登場。可憐な投球で球場を盛り上げた。「ＬａｄｉｅｓＤａｙ」として開催されている３連戦の最終日。華やかなピンクのユニホームの裾を結び、腹筋を覗かせるスタイルに、デニム姿でマウンドに上がると、サウスポーの美しいフォームを披露。投じたボールは大暴投となったが、キュートな笑顔で観衆を魅了し、選手の表情に