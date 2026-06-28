メ～テレ（名古屋テレビ） 東邦ガスの子会社の元社員が少なくとも数千万円分とみられる商品券を着服していたことがわかりました。 関係者によりますと、東邦ガスの子会社でプロパンガスの販売などを行う「東邦液化ガス」で、元社員が、営業活動の際に顧客に渡すための商品券を着服し、私的に利用していた疑いがあるということです。 商品券の発行額が多いことから、今年冬に社内調査をしたところ発覚しました。