ボーイズグループEXOのメンバー、チャンヨルが“パク・チャーリー・チャーリー”に関する裏話を伝えた。去る6月27日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』にチャンヨルらが出演した。彼は、自身のあだ名“チャーリー・チャーリー”について説明した。【注目】「10人以上と浮気」チャンヨルの“元恋人”が暴露彼は、「アメリカの都市伝説に『チャーリー・チャーリー』（日本の『コックリさん』と類似）という