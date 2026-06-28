２７日、重慶東駅でスタッフと写真に納まる外国人客。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶6月28日】中国西部最大の高速鉄道ハブ駅である重慶東駅が27日、開業1周年を迎えた。重慶−福建省アモイ間で建設が続く渝廈（ゆか）高速鉄道のうち重慶東−黔江区間の始発駅で、総建築面積122万平方メートル、29線15ホームの規模を持ち、1万6800本の列車を運行。1年間の旅客数は延べ303万人に上った。（記者/唐奕）２７日、重慶東駅ホームを