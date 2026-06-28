ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は28日の最終日12Rで優勝戦が行われ、吉田拡郎（44＝岡山）が逃げ切って2014年7月21日のオーシャンカップ（まるがめ）以来となる通算2回目の優勝を飾った。2度目の頂点には、あと一歩届かなかった。遠藤エミ（38＝滋賀）は優勝戦でカド3コースを選択。全速戦を仕掛けたものの2着に終わった。「スタートは全速。初動はいい感じで入ったけど、外（を握る）しかなかったです