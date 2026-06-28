◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトー中日(28日、神宮球場)投手戦の展開となっていたヤクルトと中日の試合。5回裏にヤクルトが先制すると、6回には中日が逆転しました。この日の中日の先発は金丸夢斗投手。徐々に雨が降り出す中、5回裏には先頭でヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手を迎え、プロ初ホームランを浴びます。これで先制を許すも、直後に中日打線が反撃。対する吉村貢司郎投手に対し、1アウトから連打で2、3塁の