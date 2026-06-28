28日午後、大阪市東淀川区の工場で火事があり、消防が消火活動に当たっています。【映像】消火活動が続く東淀川区の工場（現場の様子）28日午後5時半ごろ、大阪市東淀川区で付近に住む人から「うらの建物が燃えている」と119番通報がありました。消防によりますと火事が起きたのは工場で、午後6時現在で約100平方メートルが燃え、消防車など45台が出動し、現在も消火活動に当たっているということです。けが人は今のところ