保護されたネコたちの飼い主を探そうと、熊本市動物愛護センター（熊本･東区）で臨時の譲渡会が開かれました。 熊本市動物愛護センターでは、遺棄などによって保護されるネコが急増していて、収容可能な約40匹に対し、現在は103匹が収容されています。 このうち半分は子ネコで、新しい家族を見つけてもらおうときょう(6月28日)、急きょ譲渡会を開き、多くの家族連れが訪れました。 熊本市動物愛護センター