警察は6月28日、50代男性をボンネットに乗せた状態で車を走らせて振り落とした殺人未遂の疑いで、19歳の男を逮捕しました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の19歳の男です。 男は今年5月7日午前5時過ぎ、新潟市中央区弁天の道路上で、50代男性をボンネットに乗せた状態で自らの車を走らせて、男性を振り落とし、殺害しようとした疑いが持たれています。