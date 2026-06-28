熊本の魅力を発信しようと、九州・山口のファミリーマートで販売される新商品をHKT48がアピールしました。 熊本出身でHKT48の田中伊桜莉さんや森粼冴彩さんが参加して行われた発表会。県産で風味豊かな「もみのり」を使った「俵むすび」などが入った弁当や熊本のブランドいちご「ゆうべに」を使用したシュークリームなど、3種類の新商品が発表されました。 ■HKT48 田中伊桜莉さん