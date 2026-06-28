JRAは28日、函館競馬11RのG3「函館記念」で重賞初制覇を達成した小林美駒（21＝美浦・鈴木伸）が7月11日から19日まで9日間（開催4日間）の騎乗停止となったと発表した。最後の直線コースで小林騎乗のファウストラーゼンが外側に斜行し、2着だったケリフレッドアスクの進路が狭くなった。このことについて、ケリフレッドアスク陣営から降着の裁決を求める申し立てがあったが棄却された。▼小林美駒直線で妨害してしまって申