◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（２８日・神宮）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２３）＝法大＝が「８番・三塁」でスタメン出場。両チーム無得点、５回先頭で迎えた第２打席で中日先発左腕の金丸から左翼席へ１号先制ソロを放った。球団新人の本塁打は、２３年の北村恵吾以来、３年ぶりとなった。プロ３９打席目で待望の一発を放った球場は、東京六大学リーグの法大時代に通算１４本塁打をマークした神宮。本