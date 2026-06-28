鹿児島市で27日夜、しました。 警察によりますと、きのう27日午後10時ごろ、鹿児島市中央町の県道の交差点で、自転車に乗って道路を横断していた女性が、左側から来たタクシーにはねられました。 この事故で、自転車に乗っていた鹿児島市新屋敷町・無職の中武麻衣さん(44)が病院に運ばれましたが、28日午後、死亡しました。タクシーの運転手にけがはありませんでした。 現場は鹿児島中央駅近くの交差点で、警察